حبس مدير مدرسة 6 أشهر لتزوير محضر غش لطالبة بدلا من أخرى بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الرابعة، الحكم بالسجن لمدة 6 أشهر لمدير مدرسة، لقيامه بالتلاعب وتزوير محضر غش إحدى الطالبات واستبداله باسم طالبة أخرى شهدت على الواقعة خلال امتحانات الثانوية العامة لمادة اللغة الفرنسية عام 2018 بمدرسة شها الابتدائية التابعة لمركز المنصورة.

وقد صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أحمد لطفي حسانين، وسعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد جمال محمد، محمود محمد عبد الرازق، وذلك في القضية رقم 19273 لسنة 2020 جنايات مركز المنصورة، والمقيدة برقم 2049 لسنة 2020 جنايات كلي جنوب المنصورة ضد عبدالعزيز ا أ ، 54 سنة ، مدير مدرسة سمنود الثانوية بنين، ومقيم بناحية مركز سمنود، ومعاقبته بالسجن 6 أشهر، لاتهامه بتزوير محرر رسمي محضر غش، خلال توليه مسئولية رئاسة لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة شها الابتدائية، واستبداله لطالبة أخرى، وقيامة بتذييل المحضر بتوقيع مراقبي اللجنة ومراقب الدور.

كان المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، أحال القضية لمحكمة الجنايات المختصة، حيث إن المتهم في 7/6/2018 بدائرة مركز المنصورة محافظة الدقهلية، وهو من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا في محرر رسمي، عن طريق التقليد لإمضاءات أحد موظفي الحكومة على غرار الصحيح منها.

وقال حسام ال ص ، 41 سنة، أخصائي أول تكنولوجيا بمدرسة كفر قبالة المشتركة بمحافظة الغربية، في التحقيقات، إنه أثناء مباشرة عمله كمراقب لجنة امتحانات الثانوية العامة حرر محضر إثبات حالة غش لإحدى الطالبات إبان أداء امتحان مادة اللغة الفرنسية، وسلم المحضر إلى مراقب الدور، وعقب انتهاء الامتحانات فوجئ بفقد ذلك المحضر، وقيام المتهم بتحرير محضر آخر وتذييله بتوقيعه المنسوبة زورا له.

وقدمت النيابة العامة مذكرة بالواقعة تلخصت في أن الطالبة "إسراء.ر" حال تواجدها بمقر لجنة امتحانات الثانوية العامة رقم 23 بمدرسة شها الابتدائية بمحافظة الدقهلية، وإبان قيامها بالإجابة على امتحان مادة اللغة الفرنسية، لاحظت تردد الطالبة «إسراء ا. أ» باستمرار على دورات المياه، ثم تبين قيام المذكورة بالإجابة على الامتحان من واقع نموذج إجابة خاص بالمادة، فأبلغت الشاكية مراقب اللجنة بتلك الواقعة لاتخاذ اللازم قانونا حيال المذكورة، فقام المراقب بضبطها أثناء قيامها بالغش من نموذج الإجابة، إلا أنها تعدت عليه بالسب في حضور جميع طلاب اللجنة، وكذا باقي مراقبي الدور، وبعرض الأمر على المراقب رئيس الدور حرر محضر عش ضد الطالبة المذكورة وتحفظ على نموذج الإجابة.

وبطلب توقيع الطالبة المشكو في حقها على المحضر لم تنصع لذلك المطلب، فطلب من الشاكية، التوقيع علي محضر الغش باعتبارها شاهدة فوقعت عليه بذلك الصفة، وعقب الانتهاء من الإجابة على الامتحان وعودتها الى منزلها، حضر اليها والد الطالبة «إسراء ا. ا»، ووجه اليها ولوالدها تهديدا صريحا إذا شهدت بتلك الواقعة، وأبلغهما أن له من النفوذ ما يستطيع أن يقوم بإلغاء محضر الغش المحرر عن ابنته.

واكتشفت الطالبة الشاكية عقب ظهور النتيجة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم أن نتيجة الثانوية العامة لها قد حجبت، وتبين لها أن محضر غش حرر بشأنها في امتحان مادة اللغة الفرنسية، رغم أنها من أبلغت بقيام زميلتها فى اللجنة بالغش وتوقيعها على محضر كونها شاهدة وأن المشكو في حقها اجتازت امتحانات الثانوية العامة بنجاح.