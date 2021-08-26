حبس عاطل لإنشاء صفحة للترويج لبيع الأسلحة بقصد التربح منها فى الإسكندرية

الإسكندرية _ أسماء على بدر

قررت نيابة الدخيلة بالاسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بترويج الاتجار في الأسلحة النارية والبيضاء وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحيازة طبنجة صوت، و10 طلقات صوت من ذات العيار، و4 قطع أسلحة بيضاء "مطواة"، وإرسال المضبوطات الي الأدلة الجنائية للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، بالترويج على توفير الأسلحة البيضاء ومحدثات الصوت للراغبين بمقابل مادى، من خلال إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم عمل كمين واستهداف المتهم، وألقى القبض عليه بمحل إقامته، وبتفتيشه عثر وبحوزته علي هاتف محمول بفحصه فنياً تبين احتوائه على آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة، وطبنجة صوت، و10 طلقات صوت من ذات العيار، و 4 قطع أسلحة بيضاء"مطواة".

بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وترويجه لبيع الأسلحة البيضاء ومحدثات الصوت من خلال الحساب المشار إليه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بقصد تحقيق مكاسب مالية من خلال الاتجار، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.