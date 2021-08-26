تحذير بريطانى لشركات الطيران بعدم التحليق تحت ارتفاع 25 ألف قدم بالأجواء الأفغانية

كتب أحمد عرفة

أصدرت بريطانيا تحذيرا لشركات الطيران في بلادها بعدم التحليق تحت ارتفاع 25,000 قدم بالأجواء الأفغانية، بعد الهجوم الذى ضرب مطار كابول اليوم الخميس، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق ارتفعت عدد ضحايا تفجيرات كابل فى أفغانستان إلى 40 قتيلا و130 جريحا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أفغانية.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسئولين أمريكيين، إن السفير الأمريكى بكابل أكد مقتل 4 من المارينز فى التفجير وإصابة 3 آخرين، كما أكد البنتاجون أن عددا من الجنود الأمريكيين قتلوا وآخرين جرحوا في التفجير المعقد الذى وقع عند مطار كابل، وبدوره، يدرس البيت الأبيض العديد من الخيارات فيما يخص عملية الإجلاء من كابل خاصة بعد تفجيرات اليوم، والتى وقع على إثرها إصابات فى صفوف الجنود الأمريكين هناك، وأكد البيت الأبيض بحسب وسائل إعلام أمريكية أن الأولوية هى السلامة للأمريكين هناك.