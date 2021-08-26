الرئيس التونسى: مؤسسات الدولة تعمل حتى وإن تم تجميد بعضها

إيمان حنا

قال رئيس تونس قيس سعيد، إن مؤسسات الدولة تعمل حتى وإن تم تجميد بعض هذه المؤسسات لظروف وأسباب يعلمها الجميع، موجها خطابه للقوات العسكرية قائلا فأنتم حراس الوطن .وفق إذاعة شمس التونسية.

واستحضر قيس سعيد قول أحد الضباط يوم 25 يوليو، عندما قال: "إنني هنا لأحمي الوطن وليس الدستور، وشدد سعيد على أن هذه الجملة ستبقى عابرة للزمن والتاريخ والقارات".

وأضاف قيس سعيد، أن تونس تؤمن بالأمن والسلم في الداخل وفي الخارج، جاء ذلك خلال إشرافه، صباح اليوم الخميس، بالقاعدة العسكرية بالعوينة، على موكب توديع البعثة العسكرية التونسية التي ستشارك في الوحدة الجوية للتدخل السريع والمرافقة الجوية والبحث والإنقاذ في إطار الدعم لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى. وفق إذاعة شمس التونسية.

وتابع الرئيس التونسى قائلا: "إنه ليس من قبيل الصدفة أن تلجأ منظمة الأمم المتحدة للتعويل على قواتنا العسكرية الباسلة، لحفظ الأمن والسلام في العالم"، مشددا على أن هذه المشاركة تحمل عدة معان، مشيرا الى أن القوات العسكرية شاركت في كل المهمات عبر العالم .