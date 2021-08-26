الثلاثاء آخر موعد لتلقى طلبات التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة

‎كتب مدحت وهبة

تواصل كلية الآداب جامعة القاهرة فى استقبال طلبات التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة للعام الدراسى 2021/2022، حتى يوم الثلاثاء المقبل.



وأعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، فى وقت سابق فتح باب التقديم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهنى عام" للعام الدراسى المقبل 2021- 2022 لإعداد كوادر مؤهلة للعمل فى مجال الوقاية والعلاج من الإدمان بالشراكة مع قسم علم النفس – كلية الآداب جامعة القاهرة.



ويتم اختيار أفضل الكوادر التدريبية المُتخصصة من الأساتذة فى مجال علم النفس والطب النفسى واﻻجتماع لتقديم منهج دراسى متخصص حول اضطرابات تعاطى المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية من كافة المنظورات العلمية وعبر رؤية متكاملة للمداخل العلمية المختلفة ،ويتم تنفيذ تدريب عملى لمدة 300 ساعة على مدار العام الدراسى ،بهدف توفير كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع خفض الطلب، وتعظيم قيمة البحث العلمى فى مواجهة المشكلة وكذلك الربط بين المنهج النظرى والخبرة العلمية فى الوقاية والعلاج والتأهيل.



جدير بالذكر ان عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى كان قد أكد أنه يحق التقدم للدبلومة كل من الطلاب الحاصلين على ليسانس علم النفس والاجتماع من كليات الآداب أو العلوم الاجتماعية أو ما يعادلها كما يقبل الطلاب الحاصلين على بكالوريوس الطب والخدمة الاجتماعية بتقدير جيد، مشيرا إلى أنه سيتم عقد امتحان تحريرى للمتقدمين فى مجال الإدمان والتعاطى ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية التى يعقدها قسم علم النفس ويعفى الطلاب الملتحقين من صندوق مكافحة الإدمان من الامتحان التحريرى وان من يرغب فى التقدم للدبلوم يتوجه لإدارة شئون الدراسات العليا بكلية الآداب – جامعة القاهرة وسيتم إعلان قائمة الطلاب المؤهلين لدخول اختبارات القبول تباعا، كما سيتم الإعلان عن جدول امتحانات القبول لاحقا.