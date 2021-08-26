اليوم السابع
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الأمن يداهم قناتين فضائيتين غير مرخصتين فى الطالبية بالجيزة

الخميس، 26 أغسطس 2021 04:28 م
الأمن يداهم قناتين فضائيتين غير مرخصتين فى الطالبية بالجيزة اجهزة بث-ارشيفيه
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم المصنفات وإدارة القنوات الفضائية بدون ترخيص فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (شخصين) بإتخاذ إحدى الشقق المستأجرة والكائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة ، مقراً مستتراً لإدارة (قناتين فضائيتين "بدون ترخيص" أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية ) .
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها وتم ضبط أحدهما ، وأسفرت أعمال التفتيش  عن ضبط معدات وتجهيزات عبارة عن (عدد 2 جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" – 4 هارد ديسك مُحمل عليهم "أغانى – مسلسلات – إعلانات" بدون ترخيص  ويتم بثها عبر القناتين المشار إليهما – جهاز راوتر يستخدم فى تنظيم الدخول على شبكة الإنترنت لرفع محتوى القناتين المشار إليهما ) .
 
بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الفحص والتفتيش إعترف بإرتكاب الواقعة بهدف تحقيق أرباح مادية غير مشروعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

مصنفات

حوادث

الداخلية

حملات امنيه

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