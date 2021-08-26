الأمن العام يضبط المتهم بقتل طفلة فى قنا والتخلص من جثتها بزراعات القصب

كتب محمود عبد الراضي

نجح الأمن العام في كشف غموض العثور على جثة طفلة، حيث تلقى مركز قوص بمديرية أمن قنا بلاغا بالعثور على جثة "10 سنوات" تبين أنها مقيمة بقرية بدائرة المركز ملقاة بداخل زراعات القصب الملاصقة لمسكنها.

وتبين أن الطفلة غادرت مسكنها وتوجهت للاحتفال بعُرس إحدى الفتيات من جيرانها بالقرية ولم تعد لمسكنها.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن قنا بقيادة اللواء طارق يحيى إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل مقيم بذات القرية.