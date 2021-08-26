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إصابة سائق جرار زراعى خلال مشاجرة على أولوية المرور بالدراجات النارية بطوخ

الخميس، 26 أغسطس 2021 11:18 ص
إصابة سائق جرار زراعى خلال مشاجرة على أولوية المرور بالدراجات النارية بطوخ مشاجرة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أصيب سائق جرار زراعى بقرية طنط الجزيرة دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بجرح شبه نافذ بالجانب الأيمن وجرح قطعى بالساعد الأيسر وكدمات وسحجات بالوجه، إثر اليمن إثر مشاجرة نشبت بينه وبين طالب مقيم ذات العنوان، على أولوية المرور بالدراجات النارية الخاصة بكل منهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعى بنشوب مشاجرة بقرية طنط الجزيرة دائرة المركز، ووقوع مصاب.

على الفور انتقلت القوات الأمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين طرف أول "محمد س م"، 20 سنة، سائق جرار زراعى، وطرف ثان "أحمد ا د"، 17 سنة، بسبب الخلاف على أولوية المرور بالدراجات النارية الخاصة بكل منهما، وحينما توجه الأول لمعاتبة الأخير بمنزله تعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "مطواة"، محدثا إصابته بجرح شبه نافذ بالجانب الأيمن وجرح قطعى بالساعد الأيسر وكدمات وسحجات بالوجه، وفر هاربا.

تحرر محضر بالواقعة، وبسؤال والد المصاب، قرر مضمون ما أدلى به نجله، وتولت النيابة العامة التحقيق.


امن القليوبية

اخبار القليوبية

مشاجرة

مشادة كلامية

اولوية المرور

دراجة نارية

سائق جرار زراعى

طنط الجزيرة

طوخ

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