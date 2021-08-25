اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 أغسطس 2021 01:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

وكالة الأنباء الأردنية: النائب العام يصادق على قرار الظن بقضية النائب أسامة الرحيل

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 12:15 م
وكالة الأنباء الأردنية: النائب العام يصادق على قرار الظن بقضية النائب أسامة الرحيل محكمة أمن الدولة الأردنية ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية على قرار الظن الصادر عن مدعى عام محكمة أمن الدولة فى قضية النائب المفصول المتهم "أسامة الرحيل" وعدد من المتهمين، والتي اسند فيها اليهم تهم، منها اقتراف أفعال بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور خلافا لأحكام المادتين 3/ح و 7/ه‍ من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
 
- التهديد الواقع على حياة جلالة الملك خلافا لأحكام المادتين 3/ز و 7/د من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
- تصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافا الأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون.
 
- المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية خلافا لأحكام المواد 2 و 7/ز و 7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وتهم أخرى بالتلازم القانونى.
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتبليغ المتهمين لائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها والبدء بإجراءات المحاكمة.

الاردن

محكمه امن الدوله الاردنيه

اخبار الاردن

اسامه الرحيل

النائب العام الاردنى

المحكمه الاردنيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة