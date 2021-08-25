اليوم السابع
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متهم يعترف لمباحث القاهرة: "أستخدم مفتاح مصطنع لسرقة المساكن ومحلات الشروق"

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 08:00 ص
متهم يعترف لمباحث القاهرة: "أستخدم مفتاح مصطنع لسرقة المساكن ومحلات الشروق" سرقة مسكن - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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اعترف عاطل أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بممارسته لنشاط إجرامى فى مجال سرقة المساكن والمحال التجارية بمنطقة الشروق، بعد استخدامه مفتاح مصطنع وقيامه بارتكاب وقائع السرقة والاستيلاء على أموال المواطنين، وتم إعداد الأكمنة وتفريغ الكاميرات التي ساعدت في التوصل الى المتهم وتم القبض عليه واعترف بارتكابه للعديد من الجرائم.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، من مهندس وصاحب محل بويات كائن بدائرة القسم، بإكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل المحل ملكه ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية").

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب الضغط على الباب، وأقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص  فى السرقة من داخل المتاجر والمساكن بذات الأسلوب وأنه قام بارتكاب عدد 2 حادث سرقة مسكن بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط (مبلغ مالى- هاتفى محمول، هيلتى) من متحصلات نشاطه الإجرامى، وكذا إنفاقه جزء من المبالغ المستولى عليها على متطلباته الشخصية، بإستدعاء المجنى عليهم اتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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