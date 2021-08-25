ضبط 210 ألف كتاب دراسى خارجى دون ترخيص

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (مسئولى شركة ومخزن كتب، كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة) ببيع كتب دارسية "بدون ترخيص" من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون ، بالإضافة إلى إدارة منشأة "بدون ترخيص".

عقب تقنين الإجراءت تم استهداف المكتبة المشار إليه، تم التقابل مع (مدير مبيعات الشركة)، وبالتفتيش فى حضوره أمكن ضبط (210000 نسخة من كتاب خارجى تعليمى مختلف العناوين والسنوات الدراسية بدون تصريح من الجهات المختصة)، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر أنه مدير مبيعات الشركة والمسئول عن تلك المخالفات مالك الشركة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.