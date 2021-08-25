شاهد رسالة خطية من أسيرة فلسطينية تخشى الولادة خلف السجون الإسرائيلية

كتب : أحمد جمعة

بعثت أسيرة فلسطينية حامل في شهرها التاسع برسالة مؤلمة من سجن الدامون الإسرائيلي، وعبرت الأسيرة أنهار الديك في رسالتها عن وجعها وخوفها من الولادة داخل السجن الإسرائيلي.

وكتبت في رسالتها: "اشتقت لجوليا بشكل مش طبيعي... قلبي واجعني عليها ونفسي أحضنها وأضمها لقلبي... الوجع الي في قلبي لا يمكن أن يكتب في سطور".

وقالت الأسيرة الفلسطينية "شو أعمل إذا ولدت بعيد عنكم وتكلبشت وأنا أولد وإنتوا عارفين شو الولادة القيصرية بره! كيف بالسجن وأنا مكلبش لحالي".



الأسيرة الفلسطينية أنهار الديك

وأضافت الديك "آآخ يا رب طمعان في رحمتك.. أنا كثير تعبانة وصابني آلام حادة في الحوض ووجع قوي في اجري نتيجة النوم على "البرش" مش عارفة كيف بدي أنام عليه بعد العملية".

وتساءلت بألم "وكيف بدي أخطو خطواتي الأولى بعد العملية وكيف السجانة تمسك إيدي باشمئزاز".

ووفق الأسيرة الفلسطينية"لسا بدهم يحطوني في العزل أنا وابني ويا ويل قلبي عليه عشان الكورونا".

وأردفت "مش عارفة كيف راح أقدر أدير بالي عليه وأحميه من أصواتهم المخيفة وقد ما كانت أمه قوية راح تضعف قدام اللي بعملوه فيها وفي باقي الأسيرات".

وختمت الأسيرة الديك رسالتها "طالبوا كل حر وشريف بغار على عرضه وشرفه بأن يتحرك ولو بكلمة... خطية هالولد في رقبة كل واحد مسؤول وقادر يساعد وما بساعد".