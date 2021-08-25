سقوط المتهمة بالنصب على الشباب بالغربية بزعم تسفيرهم للخارج

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء علاء عبد المعطي مساعد وزير الداخلية، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، من (أحد المواطنين وآخران) بقيام شخصان بالنصب والإحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم لإحدى الدول الأجنبية.

أسفرت تحريات الإدارة عن صحة الواقعة وقيام (إحدى السيدات "مقيمة بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ، وأحد الأشخاص "مقيم بذات العنوان وحالياً متواجد بإحدى الدول ") بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم زاعماً مقدرته على تسفيرهم إلى بعض الدول وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة، وتمكن من خلال ذلك الاستيلاء على مبلغ مالى من المبلغين بزعم تسفيرهم لإحدى الدول، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبط المتهمة الأولى، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.