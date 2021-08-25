اليوم السابع
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رفع كفاءة حديقة شجرة مريم بالمطرية ورصف الشوارع المحيطة بالأثر

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 09:55 ص
رفع كفاءة حديقة شجرة مريم بالمطرية ورصف الشوارع المحيطة بالأثر حديقة شجرة مريم بالمطرية
كتب سيد الخلفاوى

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نفذت محافظة القاهرة أعمال تطوير بمحيط شجرة مريم بالمطرية، ضمن خطة التطوير التى تشهدها المنطقة، حيث تم رفع كفاءة حديقة شجرة مريم أمام مزار شجرة مريم لتظهر بشكل جمالى وحضارى رائع.

وفى السياق، أكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم رفع كفاءة حديقة للسيدة مريم بامطرية، كما سيتم استكمال رفع كفاءة المنطقه المحيطة، وذلك ضمن مخطط النهوض بالمنطقة ووضعها على خريطة السياحة.

وأضاف نائب محافظ القاهرة أن أجهزة الحى رصفت عدد من الشوارع بحى المطرية ضمن خطة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم رصف شارع المطراوى وتركيب بلاط انترلوك بشارع إبراهيم غالى وشارع كنيسة العذراء مريم المتفرع من شارع البلسم.

ونفذت الأجهزة التنفيذية بحى المطرية برئاسة اللواء حسام لبيب أعمال تطوير عدة شوارع بالتنسيق مع إدارة الطرق حيث تم تركيب بلاط الانترلوك بالجزيرة الوسطى لشارع الكابلات.

وتم تنفيذ أعمال ترميم الشجرة المعروفة باسم "شجرة مريم العذراء" في منطقة المطرية في العاصمة المصرية القاهرة، ووفقًا للعقيدة المسيحية القبطية في مصر، توقفت السيدة مريم العذراء والقديس يوسف في المطرية، والتي كانت قرية صغيرة في رحلتهم عبر مصر، وبحسب الأقوال استراحت السيدة مريم تحت ظل الشجرة.

وانتهت محافظة القاهرة من دهانالعقارات المحيطة بشجرة مريم بحى المطرية، ضمن مخطط تطوير المنطقة بالكامل لإعادة شجرة مريم على خريطة مسار العائلة المقدسة.

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شجرة مريم

المطرية

النظافة

القاهرة

تطوير الشوارع

اخبار مصرية

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