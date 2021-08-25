اليوم السابع
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أكرم القصاص
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حكومة السودان تستضيف ورشة عمل رفيعة المستوى حول الموارد الطبيعية

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 06:00 ص
حكومة السودان تستضيف ورشة عمل رفيعة المستوى حول الموارد الطبيعية حمدوك
(أ .ش. أ)

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 تستضيف حكومة جمهورية السودان خلال الفترة من 31 أغسطس الجاري وحتى 2 سبتمبر المقبل، ورشة العمل رفيعة المستوى حول الموارد الطبيعية في إقليم البحيرات العظمى.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان صحفي، أن تلك الورشة تُنظم بالتعاون مع كل من سكرتارية منظمة المؤتمر الدولي للبحيرات العظمى، ومكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة للبحيرات العظمى، ووكالة التنمية الألمانية.

ويشارك في الورشة عدد من المسؤولين والخبراء من الدول الأعضاء في منظمة البحيرات العظمى، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين والإقليميين ممثلين في الاتحاد الأوروبي، بنك التنمية الأفريقي، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا وعدد من المنظمات الإقليمية الأخرى.

ويمثل السودان خبراء من وزارات المعادن، الخارجية، المالية، الداخلية، الدفاع، الجمارك والمخابرات العامة. وتركز الورشة على موضوع الاستغلال والتجارة غير المشروعة للموارد الطبيعية وتنفيذ المبادرات والإستراتيجيات القائمة في الإقليم.

وتمثل الورشة فرصة طيبة للتعريف ولإبراز الإمكانيات المتاحة في مجال التعدين بالسودان، الأمر الذي من شأنه التعريف والترويج وجذب الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع المهم، كما تعتبر الورشة فرصة جيدة لتعزيز التعاون في مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات والتجارب بين المسؤولين والخبراء في الإقليم.

جدير بالذكر أن المؤتمر الدولي للبحيرات العظمى هو منظمة إقليمية تأسست في عام 2000، وتعمل في مجالات السلم والأمن، التنمية الاقتصادية، التكامل الإقليمي، الشؤون الإنسانية والاجتماعية، الديموقراطية والحكم الرشيد وتضم كلا من السودان، جنوب السودان، أوغندا، كينيا، أفريقيا الوسطى، رواندا، بوروندي، الكونغو الديمقراطية، جمهورية الكونغو، زامبيا، تنزانيا، وأنجولا.

 

 

 

 


السودان

الخرطوم

عبد الله حمدوك

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السودان اليوم

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