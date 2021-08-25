تسكين 158 محلا بسوق الزاوية الحضارى بالقاهرة وطرح 54 للإيجار

كتب سيد الخلفاوى

سكنت محافظة القاهرة 158 محل بسوق الزلوية الحضارى، من أصل 212 محلا، بالزاوية الحمراء شمال القاهرة حيث يتم إتاحة المحال لفتح انشطة مختلفة عدا الورش، بهدف توفير فرص عمل وإتاحة الفرصة أمام الباعة الجائلين لتقمين وضعهم.

ومن جانبه أكد الدكتور حسام فوزى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أنه باقى المحال مطروحة للايجار، وان سوق الزاوية الحمراء الجديد يهدف لتوفير فرص عمل للشباب للقضاء على البطالة وفى إطار خطة المحافظة لإيجاد أماكن بديلة للأسواق العشوائية وتوفير بيئة حضارية للباعة والمترددين على الأسواق .

وأوضح نائب محافظ القاهرة، أن السوق مقام على مساحة 2275 م ٢ وبلغت تكلفة انشائه 7 مليون جنيه ومكون من طابقين ، كما أنه مزود بعوامل الأمن والسلامة اللازمة لحماية الباعة و مرتادى السوق وبه شبكة إطفاء حريق مطورة كما روعيت فيه كافة وسائل الأمن الصناعى ويشرف عليه شركة أمن لتنظيم العمل بالسوق .

يذكر أن مساحة السوق مقسمة على طابقين بعدد 209 باكية ومتوسط مساحة الباكية 4.5 م٢ وبه 5 مكاتب إدارية و5 دورات مياه مجمعة وغرفة محولات كهربائية لخدمة المشروع ويحتوى الطابق الأرضى على عدد 99 باكية تضم أنشطة بيع الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والدواجن ويضم الطابق الثانى 110 محل للأنشطة المختلفة كبيع الملابس والأكسسورات والبقالة .