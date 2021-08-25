بدء عمليات التبريد والتعقيم بعد السيطرة على حريق محل هواتف بالدقى.. صور

يعمل رجال الحماية المدنية على إجراء عمليات التبريد والتعقيم بعد السيطرة على الحريق الذى نشب داخل محل محمول بمنطقة الدقى.
تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل محل هواتف محمولة أسفل عقار سكنى مكون من 8 طوابق فى منطقة الدقى، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمجاورات بدون وقوع أى إصابات.
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل مبنى فى منطقة الدقى، وانتقلت 3 سيارات إطفاء إلى المكان، وتمت السيطرة على الحريق.
عمليات السيطرة على الحريق
جهود السيطرة على النيران
رجال الحماية المدنية بموقع الحادث
عمليات السيطرة على الحريق
حريق الدقى
تبريد حريق الدقى
السيطرة على حريق الدقى
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