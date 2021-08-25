اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 أغسطس 2021 04:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

بدء عمليات التبريد والتعقيم بعد السيطرة على حريق محل هواتف بالدقى.. صور

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 04:22 م
بدء عمليات التبريد والتعقيم بعد السيطرة على حريق محل هواتف بالدقى.. صور جانب من الحريق - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعمل رجال الحماية المدنية على إجراء عمليات التبريد والتعقيم بعد السيطرة على الحريق الذى نشب داخل محل محمول بمنطقة الدقى.
 
تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل محل هواتف محمولة أسفل عقار سكنى مكون من 8 طوابق فى منطقة الدقى، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمجاورات بدون وقوع أى إصابات. 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل مبنى فى منطقة الدقى، وانتقلت 3 سيارات إطفاء إلى المكان، وتمت السيطرة على الحريق.
 
3e038bba-2545-41ff-af18-28014c3206d7
 
عمليات السيطرة على الحريق 
 
991ede7b-1449-4d76-ba2d-9e2a8ff73551
 
جهود السيطرة على النيران

 

e6129d00-42cf-4696-b3fb-291f5498ecbe
رجال الحماية المدنية بموقع الحادث 
 
eca6f15a-557a-4929-a6bb-b337e96eb1f8
عمليات السيطرة على الحريق 
 
حريق الدقى 2
حريق الدقى 

حريق الدقى 3
تبريد حريق الدقى 

حريق الدقى
السيطرة على حريق الدقى
 

سيارات الإطفاء

أمن الجيزة

الدقى

حريق مبنى

سيارات الحماية

حريق محل بالدقى

الحماية المدنية بالجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة