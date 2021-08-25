"الهجرة" تطلق فيلما توعويا عن مخاطر الهجرة غير الشرعية ضمن "مراكب النجاة"

كتب محمود راغب

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فيلما توعويا في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" لمكافحة الهجرة غير الشرعية، يستهدف التوعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والتعريف بسبل الهجرة الآمنة، وكذلك تسليط الضوء على ما تتيحه الدولة المصرية من فرص بديلة آمنة للشباب، من خلال فرص العمل المتوفرة بالمشروعات القومية.



يأتي هذا الفيلم ضمن الحملة الإعلامية التي أطلقتها وزارة الهجرة مع بداية تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والوصول للفئات المستهدفة من المبادرة وعلى رأسها الشباب المصري، وقد وجه الفيلم رسالته بشكل مباشر للشباب الراغب في خوض تجربة الهجرة غير الشرعية، تلك التجربة المحفوفة بالمخاطر، والنفق المظلم الذي قد يؤدي بحياة شبابنا، دون دراية أو وعي كاف بطبيعة هذه التجربة وما تحمله في طياتها من عراقيل وصعوبات.



وبجانب تركيز العمل على التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، سلط الفيلم الضوء أيضا على الجانب الآخر من المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، والذي يستهدف التعريف بسبل الهجرة الشرعية، و فرص العمل البديلة، التي استطاعت الدولة المصرية إتاحتها في المشروعات القومية العملاقة أمام الشباب المصري، لتمثل بديلا آمنا ومضمونا للشباب لبدء مستقبل أكثر إشراقا.





