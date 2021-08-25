اليوم السابع
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المحكمة الاقتصادية تغرم متهما بمزاولة نشاط الصيدلة بدون ترخيص 100 ألف جنيه

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 02:05 م
المحكمة الاقتصادية تغرم متهما بمزاولة نشاط الصيدلة بدون ترخيص 100 ألف جنيه المحكمة الاقتصادية - ارشيفية
كتب محمد أبو عوض

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قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تغريم "ع. م" 100 ألف جنيه، ومصادرات جميع المضبوطات وإلزامه المصروفات الجنائية، لقيامة بممارسة نشاط مزاولة نشاط الصيدلة دون ترخيص، وبيع مستلزمات طبية "كحول ايثيلى"، عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بمنقطة العمرانية بمحافظة الجيزة.

وتابعت المحكمة في حكمها المتهم، ع. م زاول مهنة الصيادلة بدون الحصول على ترخيص بأن قام بتوزيع مستلزمات طبية كحول ايثيلي، مستخدما الحسابا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بغير ترخيص من الجهات المختصة علي النحو المبين بالتحقيقات، وأستخدم لارتكاب الجريمتين محل الاتهامين الأول والثاني على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكدت المحكمة أن الضابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أنه محضر تحرياته المؤرخ 23 مارس 2020 تبين وجود حساب علي موقع التواصل الاجتماعي Facebook مستخدمه  في نشر اعلان علي ذات الموقع بقسم الاعلانات marketplace لبيع كحول ايثيلي تركيز 90% بسعر 175 جنيها للتر مجهول المصدر.

وبإجراء التحريات الفنية من خلال مصادر سرية وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن المستخدم الفعلي، وانتقل رفقه قوة لمسكن المأذون بتفتيشه وبضبطه بعدما اطلعه علي شخصه وطبيعة مأمورته واذن تمكن من التفتيش.

 


المحكمة الاقتصادية

مهنة الصيادلة

الفيس بوك

كحول ايثيلي

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