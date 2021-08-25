السجن 5 سنوات لمتهمين خطفا طفلا لطلب فدية من أسرته فى المنصورة

الدقهليه شريف الديب

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الرابعة، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 5 سنوات على شخصين خطفا طفلا من قرية بلجاي التابعة لمركز المنصورة، لمدة 9 أيام وأخذوه داخل سيارة نقل بها صندوق مغلق أثناء لهوه أمام منزله بالقرية، ونقلوه إلى محافظة المنوفية لمساومة أهل الطفل على دفع فدية لتحريره.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أحمد لطفي حسانين، وسعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد جمال محمد، محمود محمد عبد الرازق، وذلك في القضية رقم 13303 لسنة 2021 جنايات مركز المنصورة، والمقيدة برقم 1156 لسنة 2021 كلى جنوب المنصورة.

وحكمت المحكمة بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 5 سنوات، وهما: حمدي أ. ش. 42 سنة صنايعي مراتب، ومقيم قرية بلجاي دائرة المركز وله محل إقامة في قرية «زاوية جروان مركز الباجور بمحافظة المنوفية، ونجل شقيقته هاني خ. ص. 34 سنة سائق، ومقيم قرية بي العرب - الباجور – بمحافظة المنوفية، وذلك لأنهما في يوم 15 يونيو 2021، خطفا الطفل متولي م م ، 6 سنوات، حال لهوه بأحد الشوارع الجانبية المجاورة لمسكنه في قرية «بلجاي».

وتمكن فريق البحث بتوجيهات اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، من كشف غموض الحادث، وتبين أن المتهم الأول اتفق مع نجل شقيقته علي اختطاف المجني عليه ومساومة أهله لإطلاق سراحه عقب ذلك، وحضر الأخير له يوم الواقعة بالسيارة قيادته ربع نقل بصندوق مغلق، بعد أن قام الأول باستدراج المجني عليه بمنطقة زراعية متاخمة لمسكنه، وقاما باصطحابه داخل صندوق السيارة وتوجه به الأخير بالسيارة قيادته إلى محل إقامته وإخفائه بمسكنه بالقرية سكنه لحين مساومة أهليته لدفع مبلغ دية لإطلاق سراحه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، حيث تم الدفع بمأمورية تنسيقا وفرع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بأمن المنوفية وتم ضبط الأخير بمسكنه وتحرير الطفل وتبين سلامته وعدم وجود إصابات به كما أمكن ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.