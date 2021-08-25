الخارجية: مصر تستعرض تجربتها فى مجال الذكاء الاصطناعى بمنتدى الأعمال الكندى

كتب : أحمد جمعة

بمبادرة من سفارة جمهورية مصر العربية في كندا، وبالتنسيق مع منتدى الأعمال الكندي العربي، شاركت مصر يومي 24 و 25 أغسطس الجاري في أعمال منتدى الذكاء الاصطناعي الذي ينظمه مجلس الأعمال الكندي العربي.

جانب من أعمال المنتدى الكندى العربى

وقد تحدث أمام فعاليات المنتدى كل من الدكتورة جولستان رضوان مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي، والدكتورة هدى بركة مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، بحضور ومشاركة السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا.

هذا، وقد استعرضت الدكتورة جولستان رضوان في مداخلتها أبرز محددات الاستراتيجية المصرية للذكاء الاصطناعي، والمشروعات التي تضطلع بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطبيق الذكاء الاصطناعي بمجالات الزراعة والري والرعاية الصحية والمدن الذكية والتخطيط الحكومي، ورؤية الوزارة تجاه سبل بناء وتعزيز القدرات في هذا المجال، وجهود الدولة في إنشاء مراكز إبداع ومدن ذكية.



جانب من الاجتماع

كما شهدت الجلسة الثانية مشاركة الدكتورة هدى بركة في الجلسة المعنية بالجامعات ومعاهد البحث العلمي، حيث قدمت عرضاً بشأن فرص التعاون الحالية والمستقبلية مع كندا في مجال بناء القدرات، منوهة بمبادرة بناة مصر الرقمية وأهدافها المتمثلة في تطوير القدرات العلمية لخريجي الجامعات المصرية في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني.

كما استعرضت البرامج ذات الصلة بالمبادرة، ونموذج التعاون الجاري مع الجامعات الكندية، وآخرها جامعة أوتاوا التي تم توقيع اتفاق معها لمنح شهادة الماجستير في عدد من المجالات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات لخريجي الجامعات المصرية.

وقد لاقت المشاركة المصرية اهتماما كبيراً من الحضور من الشركات الكندية ومجتمع الأعمال الكندي الذي تجاوز ال 100 مشارك، وعكست أسئلة المشاركين اهتماماً بالتطورات التي يشهدها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، واهتماما باستجلاء فرص التعاون مع مصر وزيادة الاستثمارات الكندية في هذا المجال.