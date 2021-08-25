التحريات: المتهمون بقتل شاب فى عين شمس كانوا على خلاف مع والده بسبب عقار

كتب كريم صبحى

أكدت تحريات المباحث حول واقعة القبض على المتهمين بقتل شاب فى منطقة عين شمس، إن المجنى عليه حاول الدفاع عن والده أثناء نشوب مشاجرة بين والده وشركائه، بسبب الخلاف على شقق سكنية فى عقار بالمرج.

وأشارت تحقيقات النيابة العامة، حول واقعة مقتل الشاب الذى لقى مصرعه أثناء الدفاع عن والده فى منطقة عين شمس بعد تعدى مجموعة من الأشخاص شركاته عليه بسبب الخلاف على ملكية شقق سكنية فى أحد الأبراج، كشفت أن الشاب الضحية علم بقيام المتهمين بالاعتداء على والده، فتوجه على الفور إليه للدفاع عنه ضد شركاته.

وتبين من التحقيقات الأولية، أن المتهمين جمعتهم شراكه مع والد المجنى عليه، على بناء برج سكنى أقيم على قطعة أرض مملوكة لوالد الضحية، وأثناء الانتهاء من تشيد البرج طالب الأب من شركاته تسليمه الشقق السكنية المتفق عليها بينهم، فرفض المتهمين تسليمه الشقق السكنية، فنسيت بينهم خلافات تطورت إلى الاعتداء من قبل شركاته عليه، ما دفع ابنه القتيل إلى الذهاب إليه فور علمه باعتدائهم عليه، وفور وصوله إلى مكان الواقعة، قام المتهمين بالاعتداء عليه هو الآخر.

كما تبين من خلال التحقيقات أن المتهمين وأقاربهم ومجموعة من أصدقائهم قاموا بالاعتداء على الأب ونجله بالأسلحة البيضاء والعصا الخشبية، مما أدى إلى تهشم جمجمة الشاب الضحية بحسب التقرير الطبي المبدئى، كما تبين وجود عدة طعنات نافذة متفرقة بأنحاء الجسد، ما أدى إلى تعرض المجنى عليه إحالة نزيف شديد توفى على إثرها. كما أمرت النيابة العامة بدفن جثة المجنى عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من أحد المستشفيات، يفيد باستقبالها شاب مصاب بعدة طعنات نافذه متفرقه في جسده في منطقة عين شمس، وتوفي قبل تلقيه العلاج.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين نشوب مشاجرة بين والد المجني عليه وآخرين شركاه، بسبب خلافات على ملكية شقق بعقار سكني قاموا ببنائه بالمشاركة، فقام المتهمين بالتعدى على الشاب ووالده ما أسفر عن إصابته، تم نقله للمستشفى.

تم إلقاء القبض على المتهمين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق.