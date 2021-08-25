اعرف مصير متهم استولى على 2 مليون و600 ألف جنيه من مواطنين بالقاهرة

كتب سليم على

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص بالنصب على المواطنين وإيهامهم باستثمارها فى مجال تجارة المكملات الغذائية، مقابل أرباح شهرية واستولى منهم على 2 مليون و600 ألف جنيه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، قيام شخص مقيم بالجيزة، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، عقب إيهامهم بستثمارها فى مجال تجارة المكملات الغذائية مقابل أرباح شهرية، وعدم التزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

يواجه المتهم فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.

ويقول المشرع، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".