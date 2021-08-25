اليوم السابع
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الأربعاء، 25 أغسطس 2021 04:24 م
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إحالة 4 عاطلين وسيدة للمحاكمة بتهمة التنقيب عن الآثار فى عين شمس

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 04:04 م
إحالة 4 عاطلين وسيدة للمحاكمة بتهمة التنقيب عن الآثار فى عين شمس التنقيب عن الآثار - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة عين شمس، بإحالة 4 عاطلين وسيدة، إلى محكمة الجنايات، بتهمة التنقيب عن الآثار، حيث كان مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قد تلقى إخطارا يفيد بورود معلومات أكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، قيام 4 أشخاص وسيدة، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بالقاهرة بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث عين شمس من ضبطهم، حال تواجدهم داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه "ملك المتهمة الخامسة"، وعُثر بداخلها على (حفرة قطرها 2×2 متر بعمق 2 متر - أدوات حفر)، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق.

 


التنقيب عن الاثار

عقوبة التنقيب عن الاثار

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عين شمس

مباحث عين شمس

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