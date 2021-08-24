وفد إعلامى عربى يزور عددا من الأماكن السياحية والأثرية فى مصر.. صور

كتب محمد أسعد

اختتم وفد إعلامي من أبرز الصحف ووكالات الأنباء والتليفزيونات العربية زيارته لمصر، والتي زار خلالها عددا من الأماكن السياحية والأثرية بشرم الشيخ ودهب والغردقة والقاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة للتعرف على المنتج السياحي المصري والأنماط السياحية المختلفة، بالإضافة إلى التعرف على ما تبذله الدولة المصرية من جهد لتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية.



ومن جانبه، أشار أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أهمية هذه الزيارة التي ستساهم في الترويج للمقصد السياحي المصري بالسوق العربي، أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، وذلك من خلال نشرهم عددا من المقالات والتقارير الإعلامية وفقا لما شاهدوه على أرض الواقع.



الوفد أثناء استمتاعه بالبحر

وأضاف، أن أعضاء الوفد نشروا خلال الزيارة عددا من الصور والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، بالإضافة إلى كتابة عدد من المقالات الإيجابية عن المقصد المصري.



وقد استهل الوفد برنامج زيارته بمدينة شرم الشيخ، حيث اصطحبهم الدكتور إسلام نبيل مدير مكتب الهيئة بشرم الشيخ في جولة، جرى خلالها حضور وتصوير حفل عشاء بدوي، بالإضافة إلى زيارة منطقة السوق التجاري والممشى السياحي ومسجد الصحابي، ومتحف شرم الشيخ، حيث استمعوا لشرح عن القطع الأثرية المعروضة بالمتحف وسيناريو العرض به، كما عقدوا لقاء حواريا مع مدير المتحف.



وأشار الدكتور إسلام نبيل، إلى أن الوفد الإعلامي قام برحلة بحرية إلى محمية رأس محمد والجزيرة البيضاء، وذلك للتعرف على المحميات الطبيعية بجنوب سيناء ومدي تنوع الأنظمة البيئية بها، حيث حرص الوفد على تصوير تقارير إعلامية عن المحمية والجزيرة والتقاط العديد من الصور لنشرها عبر صُحفهم وقنواتهم والمواقع الإلكترونية الخاصة بها.