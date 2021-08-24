وزيرة الهجرة: العامل المصرى مطلوب فى الخارج ومشهود له بالالتزام والأمانة

كتب محمود راغب

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن الدولة ليست ضد الهجرة الشرعية، قائلة:" سافر ولكن لا تنسى فضل بلدك عليك ولكننا ضد الهجرة غير الشرعية لأنها هلاك للنفس".



وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، خلال لقاء بعنوان "مكافحة الهجرة غير الشرعية..بمفهوم جديد"، وذلك بجامعة الأزهر ، في إطار افتتاح الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، برنامج سفراء الأزهر "أونلاين"، قائلة: "خدمت فى روما وشاهدت حجم الهلاك الذى يتعرض لها المهاجر غير الشرعى".



وقالت إنه أصبح هناك مفهوم جديد لتعامل الدولة مع الهجرة غير الشرعية ومن هنا جاءت مبادرة مراكب النجاة التى كلف بها الرئيس وزارة الهجرة .



وتابعت: "المهاجر غير الشرعى كان يتم خداعه من قبل سماسرة وتجار البشر ويقنعوه بأنه سيجد تلال الذهب فى انتظاره"، لافته إلى أنه كان يتم منح إقامة قاصر لمن هم دون الـ 18 عاما ويوضعوا فى مراكز إيواء ولكنهم يواجهوا ضغوط شديدة من قبل الأهل فيلجأوا للهروب من مراكز الإيواء ويتنقل بين الأسوق وقد يتم استغلالهم فى أعمال غير شرعية .



وتابعت إلى أنه يتم حاليا تدريب وتأهيل الشباب بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية ضمن مبادرة مراكب النجاة، لافتة إلى أن العامل المصرى مطلوب فى الخارج ومشهود له بالالتزام والأمانة.



وأشارت "مكرم" إلى أن قانون تجريم الهجرة غير الشرعية لا يعاقب المهاجر غير الشرعى وإنما يعاقب تجار البشر، وأن الدولة تنظر للمهاجر الغير الشرعى على أنه ضحية .



وأكدت وزيرة الهجرة، اهتمام الدولة بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، مشيرة لتعاون وزارة الهجرة والمجلس القومى للمرأة وعمل لقاءات جماهيرية مع السيدات بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية.