اليوم السابع
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معلومة قانونية.. ما هى شروط وجوب نفقة الصغير على أبيه؟

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 08:00 ص
معلومة قانونية.. ما هى شروط وجوب نفقة الصغير على أبيه؟ محكمة الأسرة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل البعض من المواطنين عن شروط وجوب نفقة للصغير على أبيه طبقاً للقانون، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه هذه القضية وبعض الأسئلة الخاصة بالنفقة والمتعة المستحقة.


س :ماهى شروط وجوب نفقة الصغير على أبيه؟

ج : ثلاثة شروط هي:-

 

• أن يكون الابن فقيرا لا مال له فإذا كانت له بعض الأموال إلا أنها لا تكفى نفقته التزم الأب بتكملة الباقي منها.
• أن يكون الابن عاجزا عن الكسب لصغر أوأنوثة أو عاهة أو لطلب العلم.
• أن يكون الأب غنيا أو قادرا على الكسب.
 

س : هل تستحق الزوجة الناشز المتعة؟

 

ج : الحكم الصادر بنشوز الزوجة يدلل على أن الطلاق يرجع للزوجة وبسبها-إلا أن الزوجة
تستطيع إثباتا عكس ذلك .

س : ما هى كيفية تقدير المتعة؟

ج : تقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل ويجوز أن تفرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية

س : هل يمكن تقسيط المبلغ المقضي به كمتعة؟

ج : نعم يجوز – ولكن يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدعى عليه كما يجوز التقسيط عند التنفيذ

س: هل تجب نفقة الابن على أبيه ولو اختلف معه في الدين؟

 

ج : نعم تجب

س : على من يقع عبء إثبات حالة الصغير المادية وحاجته للنفقة؟

 

ج : الأصل في الابن حالة الفقر وعلى الأب إذا أدعى خلاف هذا الأصل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات المقررة حتى سن الخامسة عشر- بعد هذه السن يقع عبء الإثبات على الابن.

 


نفقة الابن

محكمة الاسرة

نفقة المتعة

اخبار الحوادث

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