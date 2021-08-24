مصرع عاملين وإصابة 7 آخرين بسبب انهيار سقالة بموقع تحت الإنشاء فى أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

لقى عاملين مصرعهما، وأصيب 7 آخرين، في حادث انهيار سقالة بحفرة كبيرة، في موقع إنشاء كوبري بمدينة 6 أكتوبر، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد انهيار سقالة بموقع بناء خاص بكوبري بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات الأولية أن السقالة سقطت بحفرة كبيرة خاصة بأعمال بناء الكوبري، مما أسفر عن مصرع عاملين، وإصابة 7 آخرين.

تم نقل المصابين للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.