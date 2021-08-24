اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 02:22 م
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مصرع عاملين وإصابة 7 آخرين بسبب انهيار سقالة بموقع تحت الإنشاء فى أكتوبر

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 01:51 م
مصرع عاملين وإصابة 7 آخرين بسبب انهيار سقالة بموقع تحت الإنشاء فى أكتوبر سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى عاملين مصرعهما، وأصيب 7 آخرين، في حادث انهيار سقالة بحفرة كبيرة، في موقع إنشاء كوبري بمدينة 6 أكتوبر، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد انهيار سقالة بموقع بناء خاص بكوبري بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات الأولية أن السقالة سقطت بحفرة كبيرة خاصة بأعمال بناء الكوبري، مما أسفر عن مصرع عاملين، وإصابة 7 آخرين.

تم نقل المصابين للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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