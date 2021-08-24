مصرع شخص وإصابة 15 فى حادث تصادم على طريق أبو حماد بلبيس بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 15 شخصاً آخرين، بينهم أطفال، أصيبوا جميعًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، قبل قليل، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق أبو حماد – بلبيس، أمام قرية العراقي، التابعة لدائرة مركز شرطة أبو حماد بمحافظة الشرقية .

كما تلقى تلقى اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما أجرة ميكروباص، والأخرى نصف نقل، وذلك بطريق أبو حماد – بلبيس، أمام قرية العراقي، التابعة لدائرة مركز شرطة أبو حماد.

وتبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة خمسة عشرة أشخاصٍ آخرين بجروح وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد، فيما تتراوح أعمار المصابين بين 7 سنوات و36 عامًا، جميعهم من قى العراقى وأبو طاحون ومنشية غالي، التابعة لدائرة مركز شرطة أبو حماد.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو حماد المركزي، لتلقى الإسعافات اللازمة، فيما تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وجارٍ رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.