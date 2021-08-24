واستعرض الطرفان خلال لقائهما، في مقر وزارة الخارجية بطرابلس، حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية، اليوم الثلاثاء، ملف الهجرة غير الشرعية وملف تنظيم عمل منظمات دول الاتحاد الأوروبى غير الحكومية في ليبيا، والتحضير لتبادل الزيارات بين الجانبين، انطلاقاً من شهر سبتمبر المقبل، لتوطيد أواصر العلاقات بين ليبيا ودول الاتحاد.

وفى وقت سابق بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، مع المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش الأوضاع في ليبيا، والتطورات الإيجابية والملموسة التي تشهدها على كافة.