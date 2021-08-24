اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 12:04 م
أكرم القصاص
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عضو بالبعثة الأزهرية بأفغانستان: الطلاب ودعونا بالبكاء ونتمنى استقرار الأوضاع

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 11:59 ص
عضو بالبعثة الأزهرية بأفغانستان: الطلاب ودعونا بالبكاء ونتمنى استقرار الأوضاع وصول البعثة الأزهرية بأفغانستان إلى مصر
كتب لؤى على

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كشف الشيخ بسام عسكر، مدرس قراءات وقرآن كريم ، عضو البعثة الأزهرية بأفغانستان، كواليس عودتهم الى ارض الوطن ،قائلا: "كان اسبوع عصيب تفاجأنا بضرب نار وانفجارات، وعلى الفور أبلغتنا السفارة بترك السكن الخاص بنا التابع لوزارة المعارف والاقامة بالسفارة المصرية ، وذلك عقب سقوط الدولة وسيطرة طالبان.

واضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع": الشعب الأفغانى يحب الازهر ويقدر العلماء ونأمل أن تستقر الاوضاع حتى تعود البعثة مرة أخرى ، كاشفا : كنا متوجهين الى المطار يوم الاحد قبل الماضى ووجدنا ازدحام وفوضى فرجعنا الى مقر السكن، وتواصلت معنا جميع الاجهزة المعنية من أجل تأمين البعثة ، مشددا اننا كنا على يقين بالعودة وان مصر والقيادة السياسية لن تتركنا، لافتا الى ان الطلاب فى افغانستان ودعونا بالبكاء.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث قامت القوات المسلحة المصرية بتجهيز طائرة عسكرية لعودة الجالية المصرية، والبعثة الأزهرية، ومسئولى السفارة المصرية فى أفغانستان، إلى أرض الوطن.

كما يأتى ذلك فى ظل جهود حثيثة لأجهزة ومؤسسات الدولة المصرية لتأمين رحلة عودتهم من أفغانستان، حيث قامت القوات المسلحة بتجهيز أعلى مستويات التأمين الطبى والتأمين الإدارى فى استقبالهم.


افغانستان

الازهر الشريف

البعثة الازهرية

طالبان

كابول

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