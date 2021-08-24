ضبط راكب بالمترو اتهمته سيدات بافتعال إيحاءات مخلة بالآداب

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن حدوث مشادة بين مجموعة من السيدات ورجل داخل أحد عربات قطار المترو وتصويره بدعوى قيامه بإيحاءات مخلة بالآداب.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية على شبكة (الإنترنت) يتضمن حدوث مشادة بين مجموعة من السيدات ورجل وتصويره بدعوى قيامه بإيحاءات مخلة بالآداب داخل إحدى عربات قطار المترو.

بالفحص تبين قيام أحد الأشخاص باستقلال عربة السيدات (فى الأوقات المصرح ركوب الرجال بها) بأحد قطارات المترو وحال سير القطار حدثت مشادة بينه وبين مجموعة من السيدات وتصويره بالهواتف المحمولة لادعائهن قيامه بإيحاءات مخلة بالآداب داخل القطار، حيث قام بالنزول من عربة السيدات، واستقل إحدى العربات المخصصة للرجال بذات القطار.

وبالتواصل مع إحدى السيدات (إحدى شهود الواقعة) أيدت ما جاء بالفحص، وباستكمال الفحص والاستعانة بالتقنيات الحديثة ومراجعة كاميرات المراقبة، تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من تحديد مرتكب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته قرر قيامه بالاصطدام بإحدى السيدات أثناء استقلاله أحد قطارات المترو دون قصد منه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.