اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 06:40 ص
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زى النهارده..الجنايات تقضى بالمشدد 5سنوات لمتهم وبراءة 3 بـ"أحداث الطالبية"

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 06:00 ص
زى النهارده..الجنايات تقضى بالمشدد 5سنوات لمتهم وبراءة 3 بـ"أحداث الطالبية" المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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زى النهارده من سنتين، يوم 24 أغسطس 2019، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، تقضى بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهم، وبراءة 3 آخرين فى إعادة إجراءات محاكمتهم بأحداث العنف التى شهدتها منطقة الطالبية.

 

وكان تشكيل الدائرة وقت صدور الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.

 

ووجهت النيابة العامة للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهم حيازة أسلحة نارية، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، والتظاهر بدون تصريح، والشروع فى القتل، والانضمام لجماعة اسست على خلاف أحكام القانون.


عنف الطالبيه

عنف الهرم

جنايات القاهرة

تظاهرات الطالبيه

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