رئيس الجالية المصرية بالسعودية: قرار السفر المباشر للمملكة أسعد المصريين

كتب أيمن رمضان

أعرب عادل حلمى، رئيس الجالية المصرية بالسعودية، عن قرار المملكة العربية السعودية بفتح الطيران المباشر مع مصر أمام المقيمين بشروط، موضحاً أن هذا الخير يعد خبراً سعيداً كون من كان مقيمياً بالمملكة وحصل على لقاحين كورونا، ومن ثم غادر يستطيع العودة بشكل مباشر إليها، وتابع:"يوجد كثافة في حجوزات المصريين بمكاتب الطيران من أجل السفر للسعودية".



وأضاف "حلمى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على، أن من لم يحصل على جرعتين داخل المملكة لن يدخلها بشكل مباشر من مصر، حتى لو حصل على هذه الجرعات بمصر، ولكن سيذهب إلى دولة ثالثة يحجز بها لمدة 14 يوماً.

ولفت "حلمى"، إلى أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بالسعودية تكاد تكون منعدمة ونسبة التطعيم بلغت الـ70% من المواطنين والمقيمين، وهذه النسبة تعد عالية بين دول العالم.