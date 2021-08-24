حيثيات تبرئة مسئول سابق بالتأمينات من عمل مأموريات وهمية

كتب أحمد عبد الهادى

أودعت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، حيثيات حكمها بتبرئة "ع.ح" مدير عام الشئون القانونية بمنطقة تأمينات البحيرة سابقًا، من تهمة عمل مأموريات وهمية علي مدار يومين لمتابعة الاستئنافات في المحكمة علي خلاف الحقيقة، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال، وذلك لأنه خلال يومي2 و3 مارس 2015 وبدائرة عمله وبوصفه السابق لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب بأن قام بعمل مأموريات وهمية يومي 2 و3 مارس 2015 لمتابعة الاستئنافات المطلوبة وذلك على خلاف الحقيقة، برغم عدم وجود جلسات لهذه الاستئنافات.

وثبت للمحكمة أته بالنسبة للاستئناف رقم 219 لسنة 70ق فقد كان محددا لنظره جلسة 10 مارس 2015 ومن ثم فإن ما أثبته المحال بخط سير المأمورية محل الدعوى من انتقاله إلى المحكمة للاطلاع يكون قد صادف وجه الحقيقة بما يمتنع معه وصف مأمورية المحال بالنسبة لهذا الاستئناف بالوهمية.

أما فيما يتعلق بالأستئنافين رقمى (185لسنة 70ق)(186 لسنة 70ق) فإن إمكانية الاطلاع عليهما أو على الإجراءات الإدارية المتخذة فى شأنهما فى ضوء حجزهما للحكم بجلسة 14يناير 2015 تظل محل شك، بما يتعين معه تفسير هذا الشك لمصلحة المحال، خاصة وأن إثباته للاستئناف الأول فقط كان يكفى لقيامه بالمأمورية وأنه لم يكن ملزما بإثبات هاذين الأستئنافيين.

وبذلك فإن المحكمة لا يسعها مع عدم توافر أدلة يقينية قاطعة الدلالة على وهمية المأمورية التى قام بها المحال على النحو الوارد بالمخالفة المنسوبة إليه، سوى أن تقضى ببراءته من شبه ارتكابها.