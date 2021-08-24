اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 02:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حجز صاحب مصنع ملابس بدون ترخيصي قلد الماركات العالمية بالبساتين

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 01:36 م
حجز صاحب مصنع ملابس بدون ترخيصي قلد الماركات العالمية بالبساتين كلابش،ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت نيابة البساتين، حجز  صاحب مصنع ملابس على ذمة التحريات بتهمة إدارة نشاط تجارى  غير مرخص وتقليد  الماركات العالمية .
 
واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى، فقد تمكنت قوة أمنية من مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مصنع ملابس جاهزة - كائن بدائرة قسم شرطة البساتين) لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الملابس الجاهزة مجهولة المصدر مُستخدماً علامات تجارية لماركات عالمية "مقلدة" غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وعثر بداخل المصنع على (1000 قطعة ملابس منتج نهائى "تحمل إحدى العلامات التجارية " - 1000 قطعة تحت التصنيع- 50 توب قماش بإجمالى 3000 متر- 1500 ملصق مدون عليه علامتين تجاريتين "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها")، وبمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

امن القاهرة

مصنع غير مرخص

ملابس مقلدة

اخبار الحوادث

مصنع ملابس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة