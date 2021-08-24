حبس ربة منزل وزوجها بتهمة تزوير الطوابع الحكومية وبيعها للمواطنين بالساحل 4 أيام

كتب عبد الله محمود

أمرت النيابة العامة، بحبس ربة منزل وزوجها، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في تقليد الدمغات والطوابع الحكومية، لترويجها بين المواطنين بقصد تحقيق أرياح غير مشروعة، وكلفت بسرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة.

بدأت تفاصيل تلك الواقعة بورد معلومات بقيام أحد عاطل وزوجته، مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل بممارسة نشاطاً إجرامياً في ترويج العديد من طوابع الدمغة المقلدة المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية بنطاق محافظتي "القاهرة – القليوبية"، مستغلين مكتبة ملكهم بدائرة قسم شرطة الساحل، مكاناً لهما لمزاولة نشاطهم الإجرامي، في ترويج تلك الدمغات على المواطنين، مقابل مبالغ مالية وبيعها على أنها صحيحة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم ضبطهم، حيث عثر بحوزتهم على (كمية من الطوابع "فئات مختلفة وأجهزة كمبيوتر).

وبفحص الطوابع المضبوطة، تبين أنها مصطنعة بالكامل ومقلدة كلياً، وبفحص أجهزة الحاسب الآلي المضبوطة، تبين أنها محملة بالعديد من صور طوابع الدمغات المقلدة المضبوطة المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بالاتفاق فيما بينهما على تزوير الطوابع الحكومية، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذان من دائرة قسم الساحل مكانا لهما لمزاولة نشطاهما الاجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.