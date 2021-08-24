تعرف على آخر تفاصيل مشروع تبطين الترع حتى الآن

كتبت ـ أسماء نصار

تواصل وزارة الموارد المائية والرى، العمل فى المشروع القومى لتأهيل الترع بأعلى معدلات للتنفيذ، و مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية ، مع مواصلة أعمال الرقابة والإشراف من خلال مهندسي الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات.



وفى التقرير التالى نرصد اخر التفاصيل حول مشروع تبطين الترع.



1- الهدف من المشروعات القومية الجارى تنفيذها حالياً في مجال المياه هو تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعى لكافة المزارعين.



2- أعمال تأهيل الترع أحدثت تحسنا كبيرا في عملية إدارة وتوزيع المياه، ووصول المياه لنهايات الترع بسهولة .



3-يحصل المزارعين على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب، بالإضافة لما يحققه المشروع القومى لتأهيل الترع من مكاسب كبيرة سواء على المستوى البيئى أو الاجتماعي أو الاقتصادي.



4- تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 2297 كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية .



5- جارى العمل فى تنفيذ 6194 كيلومتر أخرى .



6- تم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الي 424 كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين .



7-بلغ إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 8915 كيلومتر حتى اليوم.





