اليوم السابع
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تعرف على آخر تفاصيل مشروع تبطين الترع حتى الآن

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 06:00 ص
تعرف على آخر تفاصيل مشروع تبطين الترع حتى الآن تبطين ترع
كتبت ـ أسماء نصار

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تواصل وزارة الموارد المائية والرى، العمل فى المشروع القومى لتأهيل الترع بأعلى معدلات للتنفيذ، و مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية ، مع مواصلة أعمال الرقابة والإشراف من خلال مهندسي الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات.

وفى التقرير التالى نرصد اخر التفاصيل حول مشروع تبطين الترع.

1- الهدف من المشروعات القومية الجارى تنفيذها حالياً في مجال المياه هو تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعى لكافة المزارعين.

2- أعمال تأهيل الترع أحدثت تحسنا كبيرا في عملية إدارة وتوزيع المياه، ووصول المياه لنهايات الترع بسهولة .

3-يحصل المزارعين على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب، بالإضافة لما يحققه المشروع القومى لتأهيل الترع من مكاسب كبيرة سواء على المستوى البيئى أو الاجتماعي أو الاقتصادي.

4- تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 2297 كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية .

5- جارى العمل فى تنفيذ 6194 كيلومتر أخرى .

6- تم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الي 424 كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين .

 7-بلغ إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 8915 كيلومتر حتى اليوم.


 


تبطين الترع

المياه

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وزارة الرى

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