القبض على عاطلين وراء سرقة مطبعة بمنطقة السيدة زينب

كتب عبد الرحمن سيد

كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة سرقة مطبعة بمنطقة السيدة زينب، وتم ضبط مرتكبى الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لشكف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة، من (صاحب مطبعة -كائنة بدائرة القسم) بإكتشافه كسر قفل باب المطبعة ملكه وسرقة أجهزة طباعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين – لهما معلومات جنائية – مقيمين بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما "دارجة نارية" والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة،وبحوزتهما عتلة حديدية.

بمواجهتهما بالتحريات إعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر القفل" باستخدام العتلة الحديدية المضبوطة بحوزتهما، وأرشدا عن كافة المسروقات المستولى عليها.

وأضافا بارتكابهما واقعة سرقة دراجة نارية "مبلغ بسرقتها" بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأرشدا عنها بمكان إخفائها بمنطقة سكنهما.

وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.