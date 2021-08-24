الساكن مبيدفعش.. تفاصيل هامة عن قانون تنظيم انتظار السيارات بالشوارع

كتب سيد الخلفاوى

بدأت عدة محافظات فى تطبيق قانون انتظار السيارات بالشوارع، خاصة فى المناطق التجارية، وذلك للسيطرة على السلوكيات الخاطئة التى تصدر من السايس، بالإضافة إلى تقنين وضع السايس.

ورصد اليوم السابع إجراءات تنفيذ قانون تنظيم انتظار السيارات بالشوارع، حيث أكد المنظمين لانتظار السيارات فى شوارع الدقى بالجيزة، أن الساكن لا يدفع رسوم على انتظار سيارته أمام العقار، وأنه له الأولوية فى ركن السيارة.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى صدق على قانون رقم 150 لسنة 2020 بتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، العام الماضى، ويصدر الوزير المختص بالتنمية المحلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ولا يجوز مزاولة تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع إلا بعد الحصول على رخصة مزاولة النشاط، وتنشأ بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لجنة لتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، تتولى تحديد الأماكن والأوقات التى يجوز انتظار المركبات فيها بما لا يعيق حركة المرور، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، وتحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافى، ومنح رخصة مزاولة نشاط انتظار المركبات للأشخاص، وتسرى الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يمارس نشاط تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع دون ترخيص أو فى غير الأماكن المحددة لذلك.









