اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 02:23 ص
أكرم القصاص
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الرئيس التونسى يصدر أمرا رئاسيا بتمديد التدابير الاستثنائية

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 01:34 ص
الرئيس التونسى يصدر أمرا رئاسيا بتمديد التدابير الاستثنائية الرئيس التونسى قيس سعيد
أ ش أ

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أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمرا رئاسيا يقضي بتمديد التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي الخاص، بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك حتى إشعار آخر.
وذكر بيان للرئاسة التونسية،  أن الرئيس قيس سعيد سيتوجّه، خلال الأيام القادمة، ببيان إلى الشعب التونسي.


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