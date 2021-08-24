الرئيس التونسى يصدر أمرا رئاسيا بتمديد التدابير الاستثنائية

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أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمرا رئاسيا يقضي بتمديد التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي الخاص، بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك حتى إشعار آخر.

وذكر بيان للرئاسة التونسية، أن الرئيس قيس سعيد سيتوجّه، خلال الأيام القادمة، ببيان إلى الشعب التونسي.