الرئيس التونسى يصدر أمرا رئاسيا بتمديد التدابير الاستثنائية

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمرا رئاسيا يقضي بتمديد التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي الخاص، بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك حتى إشعار آخر.
وذكر بيان للرئاسة التونسية، أن الرئيس قيس سعيد سيتوجّه، خلال الأيام القادمة، ببيان إلى الشعب التونسي.
الرئيس التونسى يصدر أمرا رئاسيا بتمديد التدابير الاستثنائيةالثلاثاء، 24 أغسطس 2021 01:34 ص
الرئيس التونسى قيس سعيد
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمرا رئاسيا يقضي بتمديد التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي الخاص، بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك حتى إشعار آخر.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الرئيس التونسى يتسلم رسالة خطية من نظيره الجزائرىالإثنين، 23 أغسطس 2021 04:11 م
الرئيس التونسى: "هناك من يحاول اغتيالى وسأنتقل شهيدا إن مت اليوم أو غدا"الجمعة، 20 أغسطس 2021 11:19 م
الرئيس التونسي يصدر أمرا بإنهاء مهام الأمين العام لمكافحة الفسادالجمعة، 20 أغسطس 2021 08:25 م
الرئيس التونسى: الدعم الصحى السعودى ساهم فى إنقاذ حياة آلافالجمعة، 20 أغسطس 2021 04:01 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة