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الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق شقة بميدان القناطر الخيرية

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 10:25 ص
الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق شقة بميدان القناطر الخيرية حريق _ صورة أرشيفية
القليوبية _ إبراهيم سالم

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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق اندلع بشقة بالطابق الأول بعقار بميدان مدينة القناطر الخيرية بسبب ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من النجدة ببلاغ بحريق بشقة بميدان القناطر الخيرية.

علي الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وتم إخماد النيران ومنع امتدادها للمباني المُجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالدور الأول علوي بميدان القناطر أعلى مكتبة غريب، بسبب ماس كهربائي، وتم السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية وجاري التبريد، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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