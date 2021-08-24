الجريدة الرسمية تنشر قرارا التضامن بإزالة التعديات على العقارات المملوكة لبنك ناصر

كتب مدحت وهبة

نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزيرة التضامن الاجتماعى، بأن يزال بالقوة الجبرية التعدى الحاصل على العقار المملوك لبنك ناصر الاجتماعى، بعطفة اليهود القرائين بشياخة المصريين بقسم الجمالية بمحافظة القاهرة.

كما تم إزالة التعدى على المحل الكائن فى المنزل المملوك لبنك ناصر الاجتماعي بشارع طور سيناء بقسم الظاهر بمحافظة القاهرة كتركة مخلفة عن إحدى المتوفيات دون إرث ظاهر.





كما نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزارة التضامن الاجتماعى، أيضا بأن يزال بالقوة الجبرية التعدى الحاصل على الشقة فى العقار المملوك لبنك ناصر الاجتماعىُ بشارع الصومال بمصر الجديدة كتركة مخلفة عن متوفى دون إرث ظاهر .







