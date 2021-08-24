اليوم السابع
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التعليم: 6857 طالبا وطالبة بالدبلومات أدوا امتحانات الدور الثانى اليوم دون مشاكل

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 04:42 م
التعليم: 6857 طالبا وطالبة بالدبلومات أدوا امتحانات الدور الثانى اليوم دون مشاكل الدبلومات الفنية -أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أدى اليوم الثلاثاء، (6857) طالب وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) على مستوى الجمهورية، وذلك للدور الثاني للعام الدراسي 2020 / 2021، في اليوم الأخير للامتحانات، في (436) لجنة، وذلك فى (22) مادة امتحانية.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، إن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والمراقبين، مع توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، مع التشديد بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمراقبين.

وأضاف مجاهد، أنه تم تواصل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية، وذلك للوقوف على مدى الاستعداد لأداء الامتحان اليوم، ووصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان، مع التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.

وقال الدكتور محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات ورئيس عام الامتحان إن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم لم تتلقي أي ملاحظات تؤثر على سير العملية الامتحانية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ النظام داخل اللجان.


التربية والتعليم

امتحانات الدور الثاني للدبلومات

امتحانات الدور الثاني للدبلومات 2021

فيروس كورونا

الإجراءات الاحترازية

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