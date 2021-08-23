اليوم السابع
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6 أشياء ممنوعة على الأطباء.. استعمال اسمه فى الترويج للأدوية أبرزها

الإثنين، 23 أغسطس 2021 06:00 ص
6 أشياء ممنوعة على الأطباء.. استعمال اسمه فى الترويج للأدوية أبرزها أطباء
كتبت آية دعبس

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حددت لائحة آداب المهنة للأطباء، الصادرة بقرار من وزير الصحة رقم 238 لسنة 2003 بتاريخ 5 سبتمبر 2003، في الباب الثانى مادة "8"، مجموعة من الأعمال يحظر على الطبيب أن يقوم بها.
 
ويستعرض "اليوم السابع"، في هذا التقرير هذا الأعمال المحظور على الأطباء القيام بها:
 
أ  ـ الاستعانة بالوسطاء في مزاولة المهنة سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر.
ب ـ السماح باستعمال اسمه في ترويج الأدوية أو العقاقير أو مختلف أنواع العلاج أو لأي  أغراض تجارية على أي صورة من الصور.
ج ـ طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان نظير التعهد أو القيام بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى أو إرسالهم إلى مستشفى أو نصح علاجي أو دور للتمريض أو صيدلية أو أي مكان محدد لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية أو لبيع المستلزمات أو المعدات الطبية. 
د ـ القيام بإجراء استشارات طبية فى محال تجارية أو ملحقاتها مما هو معد لبيع الأدوية أو الأجهزة أو التجهيزات الطبية سواء كان ذلك بالمجان أو نظير مرتب أو مكافأة.
هـ ـ القيام باستشارات طبية من خلال شركات الاتصالات. 
و ـ القيام ببيع أى أدوية أو وصفات أو أجهزة أو مستلزمات طبية فى عيادته ـ أو أثناء ممارسته للمهنة ـ بغرض الاتجار .  
 
 

نقابة الأطباء

لائحة اداب مهنة الطب

لائحة اداب نقابة الأطباء

بيع الأطباء للادوية

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