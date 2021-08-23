​الجنايات تضع حيثيات الحبس عامين لمتهم نشر صورا خادشة لطليقته في البساتين

كتب أحمد حسنى

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أسباب معاقبة المتهم بنشر صور طليقته على مواقع التواصل الاجتماعي في البساتين بالحبس عامين مع الشغل.

وأوضحت المحكمة أن تحقيقات النيابة العامة أكدت قيام المتهم «ع.ع»، بدائرة قسم شرطة البساتين بتهديد المجني عليها كتابة بإفشاء ونشر صور خادشة للشرف لإجبارها على التنازل عن مؤخر الصداق الخاص بها، واعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر بأن نقل صور خاصة بها التقطت في مكان خاص وكان ذلك بغير رضائها.

وأضافت التحقيقات قيام المتهم بالتسبب عمدًا في إزعاج المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات التليفونية، وأنشأ واستخدم حسابا إلكترونيا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وتطبيق «واتسآب» بقصد تسهيل ارتكاب الجرائم على الاتهامات السابقة واعتدى على مبادىء القيم الأسرية وحرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر بأن قام بنشر وتداول صورًا شخصية تنتهك خصوصيتها.

وأشارت المحكمة أن المجنى عليها أكدت أنه على أثر نشوب خلافات زوجية بينها وبين زوجها المتهم انتهت بالطلاق فوجئت بالمتهم يقوم بالمماطلة في دفع مؤخر الصداق الخاص بها، وأرسل إليها صور خاصة بها مهددًا إياها بنشرها حال طالبته بذلك المبلغ ونفذ تهديده بأن أرسل الصور لشقيقها مشهرًا بها وبسمعتها وأنشأ حسابًا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منتحلا شخصيتها وأخذ في التواصل مع الرجال مشاركًا معهم صورها.

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة بالتحقيقات وعلل ما ارتكبه من جرم محاولته الانتقام من المجني عليها لطلبها الطلاق منه وتركها مسكن الزوجية، وكما ثبت بإطلاع النيابة العامة على الهاتف المحمول المضبوط حوزة المتهم والذي أقر بملكيته له بوجود محادثات جمعت بينه وبين طليقته قام فيها المتهم بتهديدها بنشر صور خاصة لها على موقع التواصل الاجتماعي، كما ثبت إنشاؤه لحساب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بصورة المجني عليها استخدمه في إجراء محادثات مع أشخاص آخرين وتداول صور المجني عليها معهم.