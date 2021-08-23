اليوم السابع
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وضع الطعام الساخن بالثلاجة يتسبب فى ارتفاع فاتورة الاستهلاك..اعرف التفاصيل

الإثنين، 23 أغسطس 2021 07:00 ص
وضع الطعام الساخن بالثلاجة يتسبب فى ارتفاع فاتورة الاستهلاك..اعرف التفاصيل فاتورة الاستهلاك
كتبت ـ رحمة رمضان

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عادات يومية يقوم بها العديد من المواطنين تسبب فى ارتفاع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية، ومن بينها وضع الأطعمة الساخنة بالثلاجة وعدم وتركها حتى تبرد، مما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية وبالتالى تجنب ارتفاع قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية.

وهناك بعض الخطوات البسيطة التى يمكن من خلالها خفض قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية، والتى من بينها ترشيد استهلاك الكهرباء بالثلاجة وهى كالاتي :

1-عدم تكرار فتح باب الثلاجة طول اليوم لتجنب زيادة معدلات استهلاك الكهرباء وارتفاع قيمة الفاتورة.

2- شراء الأجهزة الأعلى كفاءة (اقرأ بطاقة كفاءة الطاقة على الثلاجة).

3-ترك مسافة خلف الثلاجات من 10-15 سم لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط مما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء، وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.

4-الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات وذلك للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.

5- وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ وتجنب وضعها في المواقع الحارة (مثل المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن).

6-عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، ومن الأفضل تركه حتى يبرد وذلك قبل وضعه في الثلاجة حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية.

7-ضبط درجة الحرارة "الثرموستات" على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة، وحوالي (18 إلى – 20) درجة مئوية للفريزر يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.

8-الحرص على تنظيف المكثف والمبخر وموتور الثلاجة مره او مرتين فى السنة على الأقل.

9-الحرص على إزالة الثلج باستمرار.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

ترشيد استهلاك الكهرباء

أيمن حمزة

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