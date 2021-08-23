مصرع عجوز بـ ضربة سنجة.. وأسرته تتهم 5 بلطجية بقتله في الشرقية

البداية كانت بتلقي اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ يفيد بمقتل شخص وإصابة شقيقه بناحية شوبك بسطة التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق.

بالانتقال والفحص، تبين مصرع "مجدي أحمد غنيم" 63 سنة، مزارع، مُقيم بقرية شوبك بسطة التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق؛ متأثرًا باصابة بالغة بالرأس، وإصابة شقيقه محمد مزارع، بجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وبسؤال أسرة المجني عليه وشقيقه المصاب، أفادوا باعتداء خمسة أشخاص خارجين على القانون بلطجية على المتهم وشقيقه بأسلحة بيضاء، بينها سنجة ضرب بها أحدهم المجني عليه الأول،ما أسفر عن مقتل المجني عليه وإصابة شقيقه، في تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.