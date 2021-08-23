كشف ملابسات تداول فيديو على "فيس بوك" بتهريب دقيق تموين في الشرقية

كتب محمود عبد الراضى

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يتضمن قيام شخصين بتهريب دقيق تموين ونقله من سيارة لأخرى بمحافظة الشرقية، وتحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية ، لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) تحت عنوان "فساد للركب فى تموين أبوكبير شرقية ، علناً فى وضح النهار تهريب دقيق تموين ونقله من سيارة لآخرى سرقة فى وضح النهار" متضمناً قيام شخصان بنقل شكائر الدقيق من سيارة لآخرى.

وبالفحص تبين أن الشخصان اللذان يظهران بالفيديو هما ( أحد الأشخاص "موكل من أصحاب 5 مخابز بإستلام ونقل حصتهم من الدقيق من إحدى المطاحن بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية " – صاحب مخبز كائن بدائرة المركز ) وقيامهما بنقل شكائر الدقيق من إحدى السيارات خاصة بالأول إلى سيارة خاصة بالثانى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهم الثانى وبحوزته (السيارة الخاصة به – 7 شكائر دقيق مدعم زيادة عن حصة المخبز الخاص به )، وبإستهداف المتهم الأول تبين عدم تواجده والعثور بمسكنه على (10 شكائر ردة ناعمة إنتاج إحدى المطاحن محظور تداولها أو بيعها خارج المطحن) ، وبمواجهة المتهم الثانى إعترف بإرتكابه الواقعة لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.