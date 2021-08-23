اليوم السابع
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غدا.. بدء التسجيل للعائلات التونسية الفقيرة المتضررة من كورونا للحصول على مساعدات

الإثنين، 23 أغسطس 2021 10:00 م
غدا.. بدء التسجيل للعائلات التونسية الفقيرة المتضررة من كورونا للحصول على مساعدات قيس سعيد
(أ ش أ)

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تنطلق، غدا الثلاثاء، في تونس، التسجيل على المنصة الرقمية amen.social.tn للحصول على المساعدات الموجهة للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المتضرّرة من تداعيات جائحة كوفيد 19 والمموّلة من قبل البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، في بيان أصدرته اليوم، استكمال التوقيع على اتفاقية توزيع هذه المساعدات المالية الاستثنائية، بمقر رئاسة الجمهورية بقصر قرطاج الرئاسي.

على جانب آخر، تسلم الرئيس التونسى قيس سعيد، اليوم الاثنين، رسالة خطية من نظيره الجزائرى عبدالمجيد تبون، أعرب خلالها الأخير عن دعم وتضامن الشعب الجزائى مع أشقائه فى تونس فى ظل الظرف الراهن الذي تمر به البلاد، جاء ذلك خلال استقبال، قيس سعيد، وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، بقصر قرطاج الرئاسي.

وأكد سعيد، خلال اللقاء، عمق علاقات الأخوة المتينة بين تونس والجزائر، واستذكر تضحيات زعماء حركة التحرير في البلدين وما غرسته من قيم التضامن والتآزر والمصير المشترك.

جدد الرئيس التونسي التأكيد على الحرص الراسخ على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجزائر بخصوص الملفات الثنائية والإقليمية تعزيزا لأمن واستقرار البلدين وللتصدي لكل التهديدات التي تستهدف المنطقة.

 من جهته، أشار وزير الخارجية الجزائري إلى أن المرحلة التاريخية الحساسة التي تشهدها المنطقة وتعدد التحديات يتطلب مزيدا من ترسيخ التنسيق المستمر بين تونس والجزائر خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.

وفى وقت سابق أجرى الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي قيس سعيد، أكد له فيها "تضامن الجزائر شعبا وحكومة مع الشقيقة تونس في هذه المرحلة الدقيقة"، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية.

 

وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية على موقعها الإلكترونى أن الرئيسان تناولا في هذا الاتصال الهاتفي الأخوي- يضيف البيان- "دعم العلاقات الجزائرية التونسية في مختلف المجالات".

 

 

 


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